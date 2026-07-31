Ситуация на топливном рынке России: что известно на 31 июля

Таким образом, новый пакет мер показывает, что власти продолжают системное регулирование топливного рынка на ближайшие полгода. С одной стороны, полный запрет на экспорт бензина и частичный — для дизеля должны устранить дефицит и сдержать спекулятивный рост цен. С другой — разрешение производителям вывозить дизель с сентября создаёт стимул для НПЗ поддерживать загрузку и не сокращать производство. Параллельные меры по гарантированным поставкам для аграриев и упрощённым госзакупкам говорят о том, что приоритетом стало обеспечение реального сектора и бюджетных учреждений, а не биржевых игроков. Если эта связка сработает, к четвёртому кварталу рынок может вернуться к равновесию, но до тех пор давление на инфляцию и издержки транспорта останется высоким.