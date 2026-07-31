Ситуация на топливном рынке России: что известно на 31 июля

С 1 сентября запрет смягчат для производителей: нефтеперерабатывающие заводы снова смогут экспортировать дизельное и судовое топливо, а также газойли. Для трейдеров-посредников ограничения остаются. Исключения сделали только для поставок по межправительственным соглашениям и гуманитарной помощи.
Власти также утвердили порядок, который гарантирует поставки топлива сельхозпроизводителям до 1 ноября 2026 года.
Кроме того, до конца года приостановлены специальные правила ценообразования при госзакупках топлива — это позволит избежать срывов поставок в школы, больницы и другие бюджетные учреждения.
По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 июля 2026 года розничные цены на бензин в России выросли на 0,6% (замедлившись с 1,7% неделей ранее), а дизельное топливо подешевело на 0,1% (после роста на 1,9% неделей ранее).
Таким образом, новый пакет мер показывает, что власти продолжают системное регулирование топливного рынка на ближайшие полгода. С одной стороны, полный запрет на экспорт бензина и частичный — для дизеля должны устранить дефицит и сдержать спекулятивный рост цен. С другой — разрешение производителям вывозить дизель с сентября создаёт стимул для НПЗ поддерживать загрузку и не сокращать производство. Параллельные меры по гарантированным поставкам для аграриев и упрощённым госзакупкам говорят о том, что приоритетом стало обеспечение реального сектора и бюджетных учреждений, а не биржевых игроков. Если эта связка сработает, к четвёртому кварталу рынок может вернуться к равновесию, но до тех пор давление на инфляцию и издержки транспорта останется высоким.