Mundo: Около 20 тысяч мигрантов прорвались в испанскую Сеуту

В апреле сообщалось, что количество мигрантов, проживающих в Евросоюзе, достигло рекордного показателя в 64 миллиона человек к 2025 году. Об этом свидетельствует отчет благотворительного фонда Rockwool Foundation. Под мигрантами в нем понимаются лица, которые проживают в стране, отличной от страны их рождения.