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Mundo: Около 20 тысяч мигрантов прорвались в испанскую Сеуту

Около 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты на севере Африки, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности. Об этом в четверг, 30 июля, написало издание Mundo, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Около 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты на севере Африки, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности. Об этом в четверг, 30 июля, написало издание Mundo, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что это первые официальные оценки крупнейшего с 2021 года миграционного кризиса.

— Целые семьи обходили пограничный волнолом Тарахаль, чтобы попасть на испанскую территорию. Сотрудники гражданской гвардии не могли остановить их продвижение, — говорится в статье.

Когда основная масса мигрантов уже пересекла границу, то в ситуацию вмешались полицейские, пытаясь сдержать поток людей и направить их к складским помещениям, использующимся как центры для временного содержания мигрантов.

В апреле сообщалось, что количество мигрантов, проживающих в Евросоюзе, достигло рекордного показателя в 64 миллиона человек к 2025 году. Об этом свидетельствует отчет благотворительного фонда Rockwool Foundation. Под мигрантами в нем понимаются лица, которые проживают в стране, отличной от страны их рождения.

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