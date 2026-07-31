Улицы Космическая и Калараша в Хабаровске ждёт капитальный ремонт

Улицу Космическую, состояние которой вызывает нарекание со стороны хабаровских автолюбителей, приведут в порядок. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», дорога, по которой ежедневно передвигаются тысячи жителей Первого микрорайона, находится в неудовлетворительном состоянии — разрушения полотна стали помехой для комфортного и безопасного проезда.
Обращения хабаровчан стали поводом повышенного внимания к данному объекту — инспекционный объезд улиц Калараша, Космическая и подъездной путь к спортивной школе «Феникс» совершил глава города и указал на необходимость в кратчайшие сроки устранить дефекты дорожного полотна.
До начала основного этапа ремонта глубокие ямы засыпят временными материалами для того, чтобы привести критичные участки в нормальное состояние.
— Ремонт данного транспортного узла общей протяженностью более двух километров осуществляется в рамках муниципального контракта, общая стоимость которого более 135 миллионов рублей. Техническим заданием предусмотрен полный комплекс восстановительных работ: замена основания в проблемных местах, устройство нового асфальтобетонного покрытия, замена бордюра и укладка новых тротуаров, — проинформировали в городской администрации.
Как уточнили представители подрядной организации, на объекте уже развернуты подготовительные работы: специалисты приступили к демонтажу старого бортового камня, выборке непригодного основания и подготовке оснований под новые тротуары.
Произвести капитальный ремонт планировалось до 1 октября, однако, как подчеркнул мэр города Сергей Кравчук, учитывая мощности подрядной организации и отсутствие сторонних помех, можно ускорить темпы работ. Технологическую возможность выполнения данного поручения подрядчик подтвердил.