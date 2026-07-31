Улицы Космическая и Калараша в Хабаровске ждёт капитальный ремонт

Улицу Космическую, состояние которой вызывает нарекание со стороны хабаровских автолюбителей, приведут в порядок. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», дорога, по которой ежедневно передвигаются тысячи жителей Первого микрорайона, находится в неудовлетворительном состоянии — разрушения полотна стали помехой для комфортного и безопасного проезда.