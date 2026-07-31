Житель Биробиджана получит 450 тысяч рублей за удар молотком по голове

В Еврейской автономной области суд обязал жителя Биробиджана выплатить 450 тысяч рублей компенсации морального вреда за удар молотком. Инцидент произошёл в феврале 2025 года у многоквартирного дома на улице Пионерской. Между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников нанёс другому несколько ударов молотком по голове. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.