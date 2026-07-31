Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске в пятницу вновь ожидаются дождь и гроза

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 июля в краевой столице вновь прогнозируют ухудшение погоды.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 июля в краевой столице вновь прогнозируют ухудшение погоды.

По данным Среднесибирского УГМС, сегодня ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 9 м/с. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью температура опустится до +19С.

Дождливая погода сохранится и в выходные. В субботу ожидается до +29 градусов с осадками. В воскресенье — около +30 градусов.

Специалисты рекомендуют не укрываться во время грозы под деревьями, рядом с рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также не оставлять автомобили в потенциально опасных местах.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.