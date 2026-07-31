В Красноярске в пятницу вновь ожидаются дождь и гроза

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 июля в краевой столице вновь прогнозируют ухудшение погоды.
По данным Среднесибирского УГМС, сегодня ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 9 м/с. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью температура опустится до +19С.
Дождливая погода сохранится и в выходные. В субботу ожидается до +29 градусов с осадками. В воскресенье — около +30 градусов.
Специалисты рекомендуют не укрываться во время грозы под деревьями, рядом с рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также не оставлять автомобили в потенциально опасных местах.
В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.