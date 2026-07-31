Выломаны ворота Дружковки: начался главный бой за Донбасс

«Сложность боев в Дружковке, как и в других городах-крепостях вроде Славянска и Краматорска, Константиновки, связана с тем, что эти населенные пункты переходят один в другой. Это сплошная череда городской застройки Донецкой агломерации, где создана непрерывная цепь укрепления, которые готовились более 10 лет», — заявил аналитик.