Выломаны ворота Дружковки: начался главный бой за Донбасс

Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы подразделения Южной группировки войск запечатлены в районе стелы на трассе, ведущей из Константиновки в поселок Алексеево-Дружковка.
По данным ведомства, штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса успешно движутся в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины.
О том, как ВСУ готовились к обороне этого направления и в чем будет сложность боев, рассказал эксклюзивно для aif.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
Подземная крепость: что скрывается под Дружковкой.
ВСУ в районе Дружковки оборудовали многокилометровые подземные укрытия и склады с боеприпасами, отметил Онуфриенко.
«Сложность боев в Дружковке, как и в других городах-крепостях вроде Славянска и Краматорска, Константиновки, связана с тем, что эти населенные пункты переходят один в другой. Это сплошная череда городской застройки Донецкой агломерации, где создана непрерывная цепь укрепления, которые готовились более 10 лет», — заявил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что под землей находятся многокилометровые укрытия со складами и всем необходимым для противника. Речь идет не о случайных подвалах, а о продуманной системе подземных коммуникаций, которые позволяют украинским силам быстро появляться на поверхности, наносить удары и снова укрываться.
«Штурм этих городов будет значительно сложнее, чем штурм покровско-мирноградского укрепрайона», — подчеркнул собеседник aif.ru.
50 тысяч боевиков и месяцы тяжелых боев.
Онуфриенко также раскрыл численность украинской группировки на этом направлении.
«Там сплошная череда городской застройки с непрерывной цепью укреплений, где находится более 50 тысяч не самых худших вояк украинской армии. Укрепления готовились более 10 лет», — уточнил эксперт.
Армия России ведет бои на окраинах Алексеево-Дружковки. По словам Онуфриенко, до самой Дружковки предстоит еще не один месяц тяжелых боестолкновений.
«Мы выбили противника из Константиновки, это было наименее слабое звено на этом направлении. Сейчас идут бои на крайних улицах Алексеево-Дружковки. До самой Дружковки еще не один месяц тяжелых боев», — сказал Онуфриенко.
Он пояснил, что стела, показанная Минобороны, расположена на въезде в Алексеево-Дружковку с южной стороны от Константиновки. «Эту территорию мы контролируем, ведем бои несколько севернее в Алексеево-Дружковке», — пояснил аналитик.
Краматорск на горизонте.
Взятие Дружковки — это не финальная точка, а лишь этап на пути к ключевым городам Донбасса — Славянску и Краматорску.
Дружковка, которая была одним из крупнейших промышленных центров региона, сегодня находится всего чуть более чем в 10 км от Краматорска и ежедневно подвергается массированным обстрелам.