Дмитрий Демешин вручил госнаграды дальневосточным бойцам в зоне СВО

Как отметил глава региона, современный бой сегодня — это, прежде всего война технологий. Беспилотники стали «глазами» и «длинной рукой» наших подразделений. Они позволяют вести разведку, корректировать огонь и наносить точные удары, сохраняя при этом жизни наших бойцов. «Именно поэтому мы сделали ставку на развитие собственного производства: сегодня привезли более 10 000 FPV-дронов, включая наши хабаровские разработки — “ВТ-40” и “ДВ-27”. Это надежные, проверенные в деле машины, которые уже показывают отличные результаты».