В зоне боевого соприкосновения губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вручил государственные награды бойцам с Дальнего Востока. Глава региона привезли ребятам тёплые весточки от родных и, конечно, много оборудования, техники, средств защиты, расходные материалы для мастерских, лекарства, другие нужные вещи, сообщил Дмитрий Демешин в МАХ (12+).
«Эти дни провёл на передовой в подразделениях группировки “Восток” и нашего добровольческого отряда БАРС-8 “Хабаровск”. Личный контроль позволяет убедиться: помощь доходит до адресатов и работает эффективно», — написал Дмитрий Демешин.
Дмитрий Демешин вручил госнаграды дальневосточным бойцам в зоне СВО. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.
Дмитрий Демешин вручил госнаграды дальневосточным бойцам в зоне СВО. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.
Дмитрий Демешин вручил госнаграды дальневосточным бойцам в зоне СВО. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.
Дмитрий Демешин вручил госнаграды дальневосточным бойцам в зоне СВО. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.
Дмитрий Демешин вручил госнаграды дальневосточным бойцам в зоне СВО. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.
Дмитрий Демешин вручил госнаграды дальневосточным бойцам в зоне СВО. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.
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Как отметил глава региона, современный бой сегодня — это, прежде всего война технологий. Беспилотники стали «глазами» и «длинной рукой» наших подразделений. Они позволяют вести разведку, корректировать огонь и наносить точные удары, сохраняя при этом жизни наших бойцов. «Именно поэтому мы сделали ставку на развитие собственного производства: сегодня привезли более 10 000 FPV-дронов, включая наши хабаровские разработки — “ВТ-40” и “ДВ-27”. Это надежные, проверенные в деле машины, которые уже показывают отличные результаты».
Помимо «птичек», бойцам доставили более сотни единиц техники: самоходные платформы, снегоболотоходы, мотоциклы, а также необходимое оборудование связи — коммутаторы, маршрутизаторы и радиостанции. Часть груза еще в пути, но всё дойдет до каждого подразделения.
«Огромная благодарность нашим производителям, волонтёрам, предпринимателям и всем неравнодушным жителям края. Ваша поддержка — это реальный вклад в успех наших ребят. От всех бойцов — низкий поклон!», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.