Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самыми выгодными месяцами для отпуска в следующем году будут март, июль, август, сентябрь и декабрь.
Об этом рассказал РИА Новости руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин: «Для работников на пятидневной неделе с окладной системой оплаты наиболее выгодными месяцами для отпуска станут март, июль, август, сентябрь и декабрь. Наименее выгодным традиционно окажется январь, затем февраль и май».
Наличие дополнительных выходных или праздничных дней не влияет на размер оклада — он выплачивается полностью независимо от количества рабочих дней в месяце. Однако при этом меняется стоимость одного рабочего дня.
По словам эксперта, логика выбора месяца проста: если стоимость рабочего дня в месяце выше вашего среднедневного заработка — выгоднее работать, а если примерно равна или ниже — выгоднее отдыхать.
Именно поэтому январь с его малым числом рабочих дней оказывается самым невыгодным для отпуска, а март, июль, август, сентябрь и декабрь, наоборот, позволят минимизировать финансовые потери.