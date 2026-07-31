Власти Испании начали массовую депортацию нелегальных мигрантов из Сеуты

Испания при поддержке марокканских властей приступает к массовой депортации нелегальных мигрантов, прибывших в автономный город Сеута на северном побережье Африки. Об этом сообщает Hespress.
«Принято решение немедленно начать процесс массового возвращения нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь водные пути вокруг Сеуты», — цитирует источник издание.
Операция будет проводиться в тесном взаимодействии с компетентными органами Марокко. По информации газеты, меры коснутся всех нарушителей миграционного законодательства, включая несовершеннолетних мигрантов.
Напомним, за последнюю неделю более 1,5 тысячи человек смогли добраться до Сеуты из Марокко морским путем. Часть мигрантов пересекла границу пешком.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанском автономном городе с первым захватом и разграблением Рима варварами.