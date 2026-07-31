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Власти Испании начали массовую депортацию нелегальных мигрантов из Сеуты

Hespress: Испания совместно с Марокко начинает высылку мигрантов из Сеуты.

Источник: Комсомольская правда

Испания при поддержке марокканских властей приступает к массовой депортации нелегальных мигрантов, прибывших в автономный город Сеута на северном побережье Африки. Об этом сообщает Hespress.

«Принято решение немедленно начать процесс массового возвращения нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь водные пути вокруг Сеуты», — цитирует источник издание.

Операция будет проводиться в тесном взаимодействии с компетентными органами Марокко. По информации газеты, меры коснутся всех нарушителей миграционного законодательства, включая несовершеннолетних мигрантов.

Напомним, за последнюю неделю более 1,5 тысячи человек смогли добраться до Сеуты из Марокко морским путем. Часть мигрантов пересекла границу пешком.

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