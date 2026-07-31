Сегодня в Хабаровске прогремит полуденный выстрел из пушки

Он будет посвящен очередной годовщине со дня образования Восточного военного округа (ВВО). Как и всегда, выстрел будет совершен из орудия возле арены «Ерофей» ровно в 12:00. В праздничной церемонии примут участие сотрудники краевого правительства и администрации города Хабаровска, а также представители Восточного военного округа, общественности и духовенства. Напомним, что традицию полуденного выстрела в Хабаровске в прошлом году ввел губернатор региона Дмитрий Демешин. Впервые он произвел выстрел из пушки возле арены «Ерофей» в честь 167-летия города Хабаровска. Та гильза теперь хранится в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. И с тех пор в каждый государственный праздник в столице региона звучит полуденный выстрел.