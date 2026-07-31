В Красноярске продавца будут судить за повторную продажу алкоголя без лицензии

В Ленинском районе Красноярска перед судом предстанет местная продавец, которую обвиняют в незаконной продаже алкоголя без лицензии. Об этом сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, ранее женщину уже штрафовали на 30 тыс. рублей за такую торговлю. Однако в декабре 2025 года она снова продала спиртное в павильоне «Разливные напитки» на улице Глинки.
«Она продала водку мужчине, который зашёл с просьбой “чего-нибудь для опохмела”. Получил он желаемое в пластиковом стаканчике с соком. Весь процесс случайно засняла одна из посетительниц», — сообщили в прокуратуре.
Экспертиза показала, что крепость жидкости составила 37,5%. По составу она была безопасной, но продавать ее таким способом было незаконно.
Прокуратура Ленинского района утвердила обвинение по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкоголя, совершенная неоднократно). Теперь женщине грозит уголовное наказание.