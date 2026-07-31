Юные дарования из Красноярского края стали победителями всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объявлены результаты XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Трое школьников из Красноярского края вошли в число лучших авторов творческих работ со всей страны.
Первой победительницей стала четвероклассница из Лесосибирска Алёна Габова. Она представила на конкурс «Сказку о северной звезде и двух сердцах», вдохновением для которой послужила история её прабабушки и прадедушки, уехавших на Крайний Север, чтобы учить детей.
Ещё один лауреат — шестиклассник Андрей Кротенко из Ужура. Его «Сказка о Лесном огоньке и добром сердце» рассказывает о мальчике Егоре, который в поисках пропавшей коровы встречается с персонажами русского фольклора: Лешим, Бабой-ягой и Домовым.
Третья награда досталась пятикласснице из Красноярска Виктории Соколовой. Её графическая работа «Красавица Севера» выполнена акриловыми красками с элементами бисероплетения.
Всего, по данным официального портала Правительства Красноярского края, в конкурсе приняли участие 80 257 человек из разных регионов России. Мероприятие было приурочено к Году единства народов России. Творческие работы юных победителей войдут в ежегодный сборник сказок народов России.