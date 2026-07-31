Юные дарования из Красноярского края стали победителями всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

Первой победительницей стала четвероклассница из Лесосибирска Алёна Габова. Она представила на конкурс «Сказку о северной звезде и двух сердцах», вдохновением для которой послужила история её прабабушки и прадедушки, уехавших на Крайний Север, чтобы учить детей.