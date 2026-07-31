В 20-й больнице устраняют последствия ливневого дождя

Так, частичное затопление затронуло: хирургическое отделение № 1; хирургическое отделение № 2 им. В. Н. Большакова; хирургическое отделение № 3; подвальные помещения и подземные переходы; рентген-кабинет детского хирургического корпуса; гипсовую на втором этаже детской хирургии; пять кабинетов в дневном хирургическом стационаре.