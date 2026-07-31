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В 20-й больнице устраняют последствия ливневого дождя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона устраняют последствия ливневого дождя и порыва трубы холодного водоснабжения около кардиологического корпуса.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона устраняют последствия ливневого дождя и порыва трубы холодного водоснабжения около кардиологического корпуса.

Вода попала в несколько помещений и подземные переходы. Сотрудники технической службы оперативно ликвидируют последствия.

Так, частичное затопление затронуло: хирургическое отделение № 1; хирургическое отделение № 2 им. В. Н. Большакова; хирургическое отделение № 3; подвальные помещения и подземные переходы; рентген-кабинет детского хирургического корпуса; гипсовую на втором этаже детской хирургии; пять кабинетов в дневном хирургическом стационаре.

Все отделения, включая операционные блоки и реанимацию, работают в штатном режиме, отмечает пресс-служба медучреждения. Прием пациентов из рентген-кабинета детского хирургического корпуса временно перенаправлен в рентген-кабинет взрослого хирургического корпуса. Медицинская аппаратура не пострадала. Пострадавших нет.