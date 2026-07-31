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Центральный защитник Денис Фомин вернулся в «СКА-Хабаровск»

В составе армейцев игрок выступал с 2021 по 2023 год.

Источник: Хабаровский край сегодня

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» подписал контракт на сезон 2026/27 с центральным защитником Денисом Фоминым. В период с 2021 по 2023 год игрок провел в составе армейцев 68 матчей, забив 4 мяча и отдав 7 голевых передач, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Последние три года Денис Фомин играл за новороссийский «Черноморец» и волгоградский «Ротор». В составе первого клуба он стал обладателем бронзовой награды Чемпионата России.

Напомним, что 2 августа в 18:00 стартует первый домашний матч «СКА-Хабаровск». На поле стадиона имени Ленина армейцы сразятся с «Уралом». Билеты можно купить онлайн, в магазине «Территория спорта» или на кассах стадиона уже в день игры.