Центральный защитник Денис Фомин вернулся в «СКА-Хабаровск»

Напомним, что 2 августа в 18:00 стартует первый домашний матч «СКА-Хабаровск». На поле стадиона имени Ленина армейцы сразятся с «Уралом». Билеты можно купить онлайн, в магазине «Территория спорта» или на кассах стадиона уже в день игры.