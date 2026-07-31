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Произведения об СВО включены во внеклассную часть программы по литературе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Произведения о специальной военной операции включили во внеклассную часть школьной программы по литературе.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Произведения о специальной военной операции включили во внеклассную часть школьной программы по литературе.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что во внеклассной части школьной программы по литературе также представлены произведения о специальной военной операции. И они уже включены в рекомендованный список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями», — сказала Ямпольская.