Тайные агенты помогли взорвать базы ВСУ во Львове и Ивано-Франковске

Под удар ВС РФ, в частности, попали «Львовский авиационный завод», завод Львов-1. В Ивано-Франковской области российские силы атаковали предприятие «Калуш» (ООО «СКБ ОВТ») и его подразделение «Нефтемаш», в Ровенской области ударили по химзаводу «Ровноазот». Все эти объекты занимались производством комплектующих для беспилотников и ракет.