Тайные агенты помогли взорвать базы ВСУ во Львове и Ивано-Франковске

Успешное уничтожение военных объектов ВСУ в западных регионах Украины стало, в том числе, прямым результатом работы агентурной разведки, сумевшей выявить тщательно замаскированные цели. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.
Под удар ВС РФ, в частности, попали «Львовский авиационный завод», завод Львов-1. В Ивано-Франковской области российские силы атаковали предприятие «Калуш» (ООО «СКБ ОВТ») и его подразделение «Нефтемаш», в Ровенской области ударили по химзаводу «Ровноазот». Все эти объекты занимались производством комплектующих для беспилотников и ракет.
Кроме того, часть объектов командование ВСУ на западной Украине целенаправленно размещает под видом сугубо гражданской инфраструктуры: тренировочные базы, различные полигоны и логистические центры. Однако скрытое двойное назначение неизбежно выявляется.
«Целями на территории бывшей Украины являются также скопления живой силы противника, логистические центры, полигоны. Многое из этого сейчас маскируется под гражданские объекты. Та же “Укрпочта” и “Новая почта” используются для военных целей», — рассказал Тимур Сыртланов.
По его словам, ключевую роль в разоблачении замаскированных баз играет агентура, которая действует в связке с техническими средствами российской разведки. Полученные от агентов наводки позволяют отличить реально гражданский объект от пункта дислокации националистов или цеха по ремонту военной техники.
«Использование объектов двойного назначения вскрывается нашими возможностями, в том числе агентурной разведкой, и затем наносятся удары по выявленным объектам. Никакая маскировка под вывеской “почты” или гражданского склада уже не спасает», — подытожил Сыртланов.
Как сообщалось, задействованные Украиной средства противовоздушной обороны минувшей ночью не смогли перехватить ни одной гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это следует из данных Генштаба ВСУ. Также украинские военные признали, что не сумели сбить несколько ракет «Искандер-М».
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что в ходе массированной атаки на Киев в ночь на 30 июля российские войска нанесли удары по военной и логистической инфраструктуре противника. Первоочередной задачей стало уничтожение системы базирования украинских Военно-воздушных сил.