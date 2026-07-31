Соколы Зеленского проиграли дуэль «Гераням»: главная новость СВО 31 июля

Украинская армия понесла очередную болезненную потерю: накануне воздушные силы ВСУ официально подтвердили утрату истребителя F-16 в Полтавской области. По данным военных каналов, самолет выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей в Кременчугском районе, пытаясь отразить атаку российских дронов «Герань». Однако вместо успешного уничтожения цели пилоту пришлось экстренно катапультироваться из-за «нештатной ситуации» на борту.
Этот инцидент стал уже вторым за последние два месяца, что ставит под серьезный вопрос боеспособность переданной западной авиации. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru указал на критическую ошибку летчика, которая могла стать для него фатальной.
По словам генерала Попова, сама идея перехвата скоростным реактивным истребителем медленных дронов «Герань» является крайне сложной и рискованной задачей.
«Это и скорость нужно уравнять, чтобы обнаружить объект. И наносить удар на дистанции, чтобы при попадании обломки не задели. Если работа пушкой была, то нужно на близкое расстояние подлететь, и если ракетой — то нужно вовремя успеть отлететь», — пояснил эксперт.
Главный нюанс, по мнению генерала, кроется в психологии летчика — желании визуально убедиться в результате атаки. Именно это чаще всего приводит к непоправимым последствиям.
«Если будешь отслеживать, какой получился результат, или после стрельбы резко не отошел, то эта ошибка приводит к таким ситуациям, когда осколки беспилотника могут зацепить самолет или попасть в воздухозаборник», — пояснил генерал.
Конструктивная уязвимость F-16 сыграла в этой ситуации роковую роль. «Осколки беспилотника могут зацепить самолет или попасть в воздухозаборник. А двигатель один в F-16, перезапустить его не успеваешь. И решение о катапультировании тоже нужно принимать за доли секунды», — уточнил Попов.
Элементарная оплошность или секундное замешательство в кабине могло стоить украинским ВВС еще одного драгоценного борта, поставки которых и без того идут с большим трудом.