Соколы Зеленского проиграли дуэль «Гераням»: главная новость СВО 31 июля

«Это и скорость нужно уравнять, чтобы обнаружить объект. И наносить удар на дистанции, чтобы при попадании обломки не задели. Если работа пушкой была, то нужно на близкое расстояние подлететь, и если ракетой — то нужно вовремя успеть отлететь», — пояснил эксперт.