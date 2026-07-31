Корабль-призрак ВСУ загнан в морскую ловушку: главная новость СВО 31 июля

По словам Гагина, пока корабль не зашел в территориальные воды РФ, но это лишь вопрос времени. «Есть международное морское право, где есть понятие “приз”. Поясню: то, что спасено, утонуло, выпало за борт во время шторма или каких-то чрезвычайных ситуациях становится собственностью того, кто это нашел и спас», — добавил аналитик.