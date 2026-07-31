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Корабль-призрак ВСУ загнан в морскую ловушку: главная новость СВО 31 июля

Украинское судно с грузом на $6 млн после атаки беспилотника дрейфует в Черном море к берегам Крыма. Военный эксперт Ян Гагин объяснил, почему Россия имеет полное право захватить этот «приз». Читайте эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Грузовое судно, начиненное ценным грузом Полтавского горно-обогатительного комбината почти на $6 млн, после точного удара беспилотника потеряло управление и теперь медленно дрейфует от одесского побережья прямо к российским берегам. Расстояние до Крыма сокращается — судну осталось преодолеть не более 33 километров.

«Сразу в голове возникла мысль: “На абордаж”», — признался aif.ru военно-политический эксперт, моряк в прошлом Ян Гагин, комментируя ситуацию вокруг сухогруза иностранной компании, который после поражения нашим беспилотником дрейфует в сторону Крыма.

По словам Гагина, пока корабль не зашел в территориальные воды РФ, но это лишь вопрос времени. «Есть международное морское право, где есть понятие “приз”. Поясню: то, что спасено, утонуло, выпало за борт во время шторма или каких-то чрезвычайных ситуациях становится собственностью того, кто это нашел и спас», — добавил аналитик.

Гагин подчеркивает, что в данном случае действует и военное право. «Судно было поражено как военная цель, а значит, мы вправе зацепить его и притащить в порт, и стать собственником этого груза», — заявил он.

Что же будет дальше с злополучным судном? Эксперт не исключает, что судно могут и потопить.

«Мы имеем право на этот приз, тем более, если корабль прибьет к Крыму и украинская сторона не предпримет никаких мер. Почему бы не пободаться за это судно: либо потопить его окончательно, чтобы груз никому не достался, либо присвоить себе этот приз», — резюмировал Гагин.

На фоне этой ситуации Полтавский ГОК вынужден с 3 августа остановить работу на 10−20 дней, в то же время в Черном море разворачивается настоящая охота за «призраком», исход которой решит судьбу многомиллионного груза.

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