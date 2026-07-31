Аэропорт Махачкалы и ещё 11 авиагаваней России остановили работу

Ранее Life.ru сообщал, что авиакомпания «Ижавиа» прекращает выполнять рейсы с 1 августа. Росавиация аннулировала сертификат перевозчика после проверки, которая проходила с 20 по 23 июля. Продажу билетов на все рейсы после этой даты уже остановили. Пассажиров с оформленными билетами перевезут другие авиакомпании или вернут им деньги.