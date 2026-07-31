Кристина Асмус опубликовала пляжные фото с дочерью от Гарика Харламова

Также жена актера Александра Петрова Виктория разместила на своей странице в социальной сети снимки с их сыном Федором во время отдыха в Турции. Она сообщила, что в первый же день семейного отдыха погода на побережье оказалась прохладной. Позже супруга артиста опубликовала фото, на котором мальчик сидит у края бассейна.