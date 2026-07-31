Кристина Асмус опубликовала пляжные фото с дочерью от Гарика Харламова

Актриса Кристина Асмус уехала в отпуск вместе с 12‑летней дочерью Анастасией. Фото с отдыха она разместила на своей странице в соцсети.
Снимки были сделаны на пляже. На артистке был асимметричный слитный купальник оливкового цвета. Актриса позировала на фоне пылающего заката.
Позже Асмус с дочерью укутались в халаты и прижались друг к другу, наслаждаясь моментом.
— Недостатки: нет, — подписала знаменитость подборку фотографий.
Дочь Анастасию актриса родила в браке с комиком Гариком Харламовым. Супруги расстались шесть лет назад. После развода у артистки были отношения с коллегой Романом Евдокимовым и продюсером Ильей Бурцем. Сейчас она встречается с кинооператором Валерием Махмудовым.
Также жена актера Александра Петрова Виктория разместила на своей странице в социальной сети снимки с их сыном Федором во время отдыха в Турции. Она сообщила, что в первый же день семейного отдыха погода на побережье оказалась прохладной. Позже супруга артиста опубликовала фото, на котором мальчик сидит у края бассейна.