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Кристина Асмус опубликовала пляжные фото с дочерью от Гарика Харламова

Актриса Кристина Асмус уехала в отпуск вместе с 12‑летней дочерью Анастасией. Фото с отдыха она разместила на своей странице в соцсети.

Актриса Кристина Асмус уехала в отпуск вместе с 12‑летней дочерью Анастасией. Фото с отдыха она разместила на своей странице в соцсети.

Снимки были сделаны на пляже. На артистке был асимметричный слитный купальник оливкового цвета. Актриса позировала на фоне пылающего заката.

Позже Асмус с дочерью укутались в халаты и прижались друг к другу, наслаждаясь моментом.

— Недостатки: нет, — подписала знаменитость подборку фотографий.

Дочь Анастасию актриса родила в браке с комиком Гариком Харламовым. Супруги расстались шесть лет назад. После развода у артистки были отношения с коллегой Романом Евдокимовым и продюсером Ильей Бурцем. Сейчас она встречается с кинооператором Валерием Махмудовым.

Также жена актера Александра Петрова Виктория разместила на своей странице в социальной сети снимки с их сыном Федором во время отдыха в Турции. Она сообщила, что в первый же день семейного отдыха погода на побережье оказалась прохладной. Позже супруга артиста опубликовала фото, на котором мальчик сидит у края бассейна.