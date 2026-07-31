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Житель Приморья пытался вывезти золотые украшения стоимостью 2 миллиона рублей для продажи за рубежом

41-летний мужчина купил в ломбарде 61 изделие из золота 585 пробы. В октябре 2025 года он решил вывезти их из страны и продать. Надеясь скрыть незаконный груз от таможни, мужчина разложил драгоценности в два пакета и спрятал их в носки, а цепочку и кольцо надел на себя под видом личных украшений. Общая стоимость ювелирных украшений.

41-летний мужчина купил в ломбарде 61 изделие из золота 585 пробы. В октябре 2025 года он решил вывезти их из страны и продать. Надеясь скрыть незаконный груз от таможни, мужчина разложил драгоценности в два пакета и спрятал их в носки, а цепочку и кольцо надел на себя под видом личных украшений. Общая стоимость ювелирных украшений составила около 2 млн рублей. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.