В Москве арестовали председателя совета директоров «Эфко» Валерия Кустова: что известно

Суд в Москве заключил под стражу на два месяца председателя Совета директоров АО «УК ЭФКО» Валерия Кустова. Бизнесмену предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Мещанский районный суд города Москвы 30 июля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Кустова Валерия Николаевича», — передает пресс-служба.
Отмечается, что Кустов обвиняется в хищении в особо крупном размере. Ответственность за это предусмотрена ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Стало также известно, что миллиардер был задержан в Москве.
Кустов, чье состояние оценивается Forbes в $1,1 млрд, занимает 144-ю строчку в списке российских миллиардеров за 2026 год.
Согласно данным картотеки Мещанского суда, следствие просит арестовать генерального директора ГК «Эфко» Евгения Ляшенко. Он также является фигурантом дела о мошенничестве.
Как сообщает РБК, в рамках того же уголовного дела задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. 29 июля Мещанский райсуд Москвы заключил их под стражу.
По данным источников РБК, претензии к фигурантам связаны с проектом по созданию беспилотных систем «Транспорт будущего». Собеседники издания уточнили, что речь идет о предполагаемом хищении средств, выделенных в виде субсидий по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». МВД оценило ущерб по этому делу в 8,6 млрд рублей.
Группа компаний «Эфко» входит в число крупнейших агропромышленных холдингов России. Компания специализируется на выпуске масложировой продукции, молочных товаров, пищевых ингредиентов и альтернативных белков.
Немногим ранее руководитель профильного управления Минпромторга Валентин Цупрун был также взят под стражу. Чиновнику инкриминируют получение взятки в особо крупных размерах.
Кроме этого, по делу о мошенничестве был задержан и бывший глава Росавиации Александр Нерадько. Следствие уже направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.