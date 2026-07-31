На Киев летят мощные ракеты: расплата за атаки на РФ все яростнее

«Киев постоянно блефует, заявляя западным кураторам, что Россия недоговороспособна, и подаёт удары по нашим гражданским объектам как военные достижения. Посмотрите, что творится с нашим Wildberries, сегодня по Пензе опять был нанесён удар именно по гражданским структурам. Я думаю, что наше усиление мощи говорит о том, что мы пытаемся привести Киев в чувство, наставить на стезю договороспособности и адекватного восприятия ситуации на поле боя», — резюмировал Матвийчук.