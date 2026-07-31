На Киев летят мощные ракеты: расплата за атаки на РФ все яростнее

Наращивание интенсивности и мощи ракетных ударов по украинской территории связано со стремлением России уничтожить восстанавливаемые военные производства и вернуть Киев к адекватному восприятию реальности на поле боя. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Анализируя массированную атаку 30 июля, эксперт отметил, что значительный урон был нанесён промышленным объектам, которые противник пытается восстановить для выпуска ударных беспилотников и ракет.
«Я полагаю, что это те объекты, которые были уже разрушены и которые пытаются восстановить — это заводы типа “Артём”, “Рубин”, “Радио”, выпускающие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также FirePoint-5 “Фламинго” — это дальнобойные ракеты. Я думаю, что готовая продукция тоже была уничтожена в результате наших ударов», — рассказал Матвийчук.
По его оценке, в атаке применялись различные средства поражения: помимо беспилотников различных типов, использовались ракеты морского и воздушного базирования, а также гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Циркон». Часть дронов работала над перегрузкой систем противовоздушной обороны Киева.
Одной из причин ежедневного усиления ударов ВС РФ эксперт видит в попытках Киева ввести в заблуждение западных кураторов, выдавая террористические атаки по гражданским объектам России за военные успехи.
«Киев постоянно блефует, заявляя западным кураторам, что Россия недоговороспособна, и подаёт удары по нашим гражданским объектам как военные достижения. Посмотрите, что творится с нашим Wildberries, сегодня по Пензе опять был нанесён удар именно по гражданским структурам. Я думаю, что наше усиление мощи говорит о том, что мы пытаемся привести Киев в чувство, наставить на стезю договороспособности и адекватного восприятия ситуации на поле боя», — резюмировал Матвийчук.
Ранее Матвийчук отметил, что в ходе массированной атаки на Киев в ночь на 30 июля российские войска нанесли удары по военной и логистической инфраструктуре противника. Первоочередной задачей стало уничтожение системы базирования украинских Военно-воздушных сил.
Как сообщалось, задействованные Украиной средства противовоздушной обороны минувшей ночью не смогли перехватить ни одной гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это следует из данных Генштаба ВСУ. Также украинские военные признали, что не сумели сбить несколько ракет «Искандер-М».