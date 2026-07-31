Сбой у провайдера «Игра-Сервис» оставил красноярцев без интернета

В Красноярском крае жители остались без интернета из-за сбоя у провайдера «Игра-Сервис». Об этом сообщают gornovosti.ru.
Вечером 30 июля пользователи интернет-провайдера «Игра-Сервис» в Красноярском крае столкнулись с перебоями. Сначала связь пропадала периодически, а к ночи исчезла полностью.
Проблемы затронули не только Красноярск, но и Зеленогорск, а также другие населённые пункты региона.
Официальных комментариев от компании пока нет. Причины сбоя и сроки восстановления неизвестны.
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