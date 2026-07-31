В Иркутске владельца столовой для железнодорожников оштрафовали за просрочку

Иркутская транспортная прокуратура проверила столовую, где питаются работники железной дороги, и нашла там серьезные нарушения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в заведении продавали продукты с истекшим сроком годности, хранили еду без маркировки, а температурный режим и товарное соседство не соблюдали.
— После проверки прокурор внес представление руководителю организации, и нарушения устранили. Но на этом история не закончилась. Саму столовую привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение технических регламентов, — прокомментировали правоохранители.
Теперь работники депо могут быть спокойны за свой обед.