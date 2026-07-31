Познавательно и весело прошёл в Советской Гавани фестиваль «Золотая Ригма»

Краевой книжный фестиваль «Золотая Ригма» в этом году расширил границы проведения. Помимо Хабаровска, культурное мероприятие прошло в разных муниципалитетах края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровском крае фестиваль проходит уже в четвёртый раз. В разных муниципалитетах в течение недели проходят выставки, лекции, викторины, конкурсно-игровые программы.
В этом году впервые фестиваль прошел и в Советско-Гаванском районе. Сотрудники Центральной библиотечной системы подготовили разнообразную программу. Взрослых гостей фестиваля познакомили с биографией Максима Горького — писателя, который любил Дальний Восток, искренне поддерживал дальневосточных авторов в 1930-е годы. В его честь по всему Хабаровскому краю названы различные культурные учреждения — в том числе и Центральная библиотека в Советской Гавани.
На выставочном стенде разместили книги дальневосточных писателей Владимира Арсеньева, Всеволода Сысоева, Валентина Рыбина и многих других. Отдельно была выделена книга Надежды Джурко «История Жорика». В ней рассказывалась история спасения тигрёнка Жорика, с которым работал челябинский ветеринар Карен Даллакян, оставивший автограф на книге. В 2009 году его спасение было на личном контроле Президента России Владимира Путина. Сейчас идёт активная работа по изданию второй части книги.
Более юных поклонников чтения ждал увлекательный библиоквест. На различных станциях дети смогли пройти тропой тигра и узнать всё об одном из главных символов Хабаровского края, узнали о разнообразии народов нашей страны и смогли познакомиться с их национальными костюмами. На память, каждый мог раскрасить и оставить себе изображение тигра.
В Хабаровске фестиваль «Золотая Ригма» пройдет 1 и 2 августа в краевом парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского.
Мероприятие организовано в рамках президентского национального проекта «Семья».