Познавательно и весело прошёл в Советской Гавани фестиваль «Золотая Ригма»

В этом году впервые фестиваль прошел и в Советско-Гаванском районе. Сотрудники Центральной библиотечной системы подготовили разнообразную программу. Взрослых гостей фестиваля познакомили с биографией Максима Горького — писателя, который любил Дальний Восток, искренне поддерживал дальневосточных авторов в 1930-е годы. В его честь по всему Хабаровскому краю названы различные культурные учреждения — в том числе и Центральная библиотека в Советской Гавани.