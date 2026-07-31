Лишь на двух пляжах Владивостока официально разрешили купаться

Купальный сезон во Владивостоке официально стартовал 29 июля и продлится до 14 сентября, однако купаться разрешили только на двух пляжах — Ахлёстышева на Русском острове и «Ривьера-Лагуна» на Санаторной. Об этом говорится в постановлении администрации Владивостока об организации летнего отдыха. В документе перечислены 17 зон у воды, где разрешено находиться отдыхающим, но лишь две из них признаны пригодными для купания.