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Лишь на двух пляжах Владивостока официально разрешили купаться

Полиции поручено с 29 июля патрулировать пляжи нарядами ППС для охраны порядка.

Купальный сезон во Владивостоке официально стартовал 29 июля и продлится до 14 сентября, однако купаться разрешили только на двух пляжах — Ахлёстышева на Русском острове и «Ривьера-Лагуна» на Санаторной. Об этом говорится в постановлении администрации Владивостока об организации летнего отдыха. В документе перечислены 17 зон у воды, где разрешено находиться отдыхающим, но лишь две из них признаны пригодными для купания.

Пляж Ахлёстышева несколько лет добивался официального статуса: для этого провели работы по очистке дна водолазами, благоустраивали береговую линию, обновили инфраструктуру, возвели капитальное здание туалета, который, увы, пока не работает.

Второй пляж, допущенный к купанию, — «Ривьера-Лагуна» на улице Санаторной, рядом с парком Лазо. Территория работает в платном режиме: вход, шезлонги, беседки, мангалы, детские площадки и горки оплачиваются отдельно.

В перечень разрешённых к эксплуатации мест отдыха у воды вошли бухта Лазурная (Шамора), соседняя бухта «Три поросёнка», частично закрытая для свободного доступа. Также в списке строящийся пляж на Патрокле, бухта Анна на Змеинке, пляжи «Канал» и «Бухта Новик» на острове Русский.

На побережье Амурского залива разрешёнными признаны пляж «Юбилейный», набережная Спортивной Гавани, Кунгасный, набережная Арсеньева и Татарская на Второй Речке, Чайка, парк Лазо, пляж «Солнечный» на Садгороде. На маяке в перечень включён платный для въезда пляж «Прибой».

Владельцам всех перечисленных пляжей и зон массового отдыха администрация рекомендует привести территории в соответствие с Правилами охраны жизни людей на водных объектах и Правилами благоустройства. Муниципалитету поручено составить и утвердить график дежурства спасателей на пляже Ахлёстышева. Полиции предписано с 29 июля организовать патрулирование пляжей нарядами ППС для охраны общественного порядка, уделяя особое внимание детям, находящимся у воды без сопровождения взрослых.

При обнаружении акул «Единая дежурная диспетчерская служба» обязана незамедлительно проинформировать население, но только после получения официальных данных от МЧС и других уполномоченных ведомств.

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