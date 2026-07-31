Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 июля

Рыб ожидает напряженный день, но не настолько сложный, как может показаться. Обстоятельства будут складываться не самым благоприятным образом, на пути будут возникать преграды, но представители знака должны проявить стойкость. Рекомендуется иметь в виду, что для успеха сейчас нужна не только настойчивость, но и изобретательность, передает «Российская газета».