В Усть-Удинском районе нашли заблудившуюся в тайге 88-летнюю пенсионерку

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что сотрудники полиции вместе с неравнодушными сельчанами прочесали несколько вероятных участков. В ходе поисков было обнаружено ведёрко с собранной клубникой, что помогло сузить круг и указать верное направление.
Более пяти часов спустя бабушку нашли живой. Как выяснилось, она потеряла ориентиры во время сбора ягод и, не сумев найти дорогу назад, ушла вглубь тайги на 5−6 км от населённого пункта.
В настоящее время жизни и здоровью женщины ничто не угрожает. Полиция напоминает: перед выходом в лес важно предупреждать близких о маршруте, брать с собой заряженный телефон и воду, а пожилым людям лучше не отправляться в лес в одиночку.
Напомним, что в Киренском районе сотрудники полиции спасли троих сборщиков черемши, который пропали 6 июня. В течение пяти дней мужчины, потерявшие лодку, находились на берегу реки без еды и ждали помощи.