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Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится — поменяются все три штамма.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится — поменяются все три штамма.

Об этом сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре. Поставки препаратов, как и всегда, начнутся в первой декаде сентября.

Отметим, российские вакцины от гриппа включают препараты отечественного производства, такие как «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М», которые ежегодно обновляются под актуальные штаммы ВОЗ.

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