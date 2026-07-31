В Красноярске начали убирать крупную свалку на Кузнецовском плато

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе ликвидируют незаконную свалку на улице Станичной. О ней местные жители рассказали главе города Сергею Верещагину во время рабочего выезда.
Сейчас подрядчик вывозит строительный мусор. Всего планируется убрать более тысячи кубометров отходов — это около 50 КамАЗов.
С начала года в этом районе уже вывезли более 2,5 тысячи кубометров мусора. До конца года планируют убрать еще около 6,8 тысячи кубометров. На эти работы выделено около 8 миллионов рублей, сообщает городская администрация.
На территории регулярно проводят рейды, перекрывают незаконные подъезды к свалке, а в будущем планируют установить камеры видеонаблюдения, чтобы предотвратить новые случаи захламления.