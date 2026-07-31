Военнослужащий из Хабаровского края Сергей Печуркин награждён медалью Суворова

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, рядовой Сергей Печуркин получил государственную награду — медаль Суворова. Он выполняет задачи в зоне специальной военной операции в составе ремонтной бригады. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За время службы рядовой Печуркин изготовил и установил противодроновую защиту на автомобили ЗИЛ-131. Также он сделал стойки под пулемёты ПКТ и НСВТ — всего тридцать единиц. Кроме того, военнослужащий создал более сорока комплектов противодроновых решёток.
Все эти работы обеспечили дополнительную защиту личного состава, повысили выживаемость техники и боеспособность подразделений группировки войск «Восток». Благодаря профессионализму и изобретательности рядового Печуркина удалось снизить риски для военнослужащих при выполнении боевых задач.
За проявленный профессионализм и вклад в укрепление обороноспособности подразделений Сергей Владимирович Печуркин удостоен медали Суворова — одной из высших государственных наград для военнослужащих, проявивших мужество и отвагу.
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