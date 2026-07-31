Военнослужащий из Хабаровского края Сергей Печуркин награждён медалью Суворова

За время службы рядовой Печуркин изготовил и установил противодроновую защиту на автомобили ЗИЛ-131. Также он сделал стойки под пулемёты ПКТ и НСВТ — всего тридцать единиц. Кроме того, военнослужащий создал более сорока комплектов противодроновых решёток.