Секретные грузы НАТО затянуло на дно: суда с оружием разорвали прямо в море

ВС РФ продолжают уничтожать суда, которые везут на Украину военные грузы. 30 июля, по сообщению Минобороны РФ, нанесены удары по четырем сухогрузам, в том числе в портах «Одесса» и «Южный».
«Украина реализовывала схему, по которой отправляла суда с зерном, а обратно они шли гружённые по ватерлинию или даже больше. Очевидно, что везли они не для гражданских нужд какое-то оборудование и технику. Безусловно, предварительно вопрос долго прорабатывался, разведка получала стопроцентные данные о том, что эти суда работают в интересах армии Украины, перевозят военную помощь», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Леонков.
Собеседник издания объяснил, что номенклатура перевозимого вооружения очень большая.
«Там могут быть и боеприпасы, там могут быть и некоторые виды военной техники. Танки, скорее всего, на таких сухогрузах не перевозили, но бронетехника, бронированные машины вполне там могут быть. Перевозить могут и артиллерийские системы, могут быть комплектующие беспилотников, крылатых ракет в больших количествах, то есть вооружений, которые используют для террористических атак на нашу территорию. Поэтому уничтожение этих судов стало одной из главных задач», — сказал он.
Леонков уточнил, что сейчас сложно определить, сколько сухогрузов было на балансе Украины, а сколько зафрахтовано для перевозок.
«Такие суда напрямую не принадлежат Украине: сам корабль принадлежит одной стране, экипаж — другого государства, ходит под флагом третьей страны — такая сборная солянка. Мы уже многих предупреждали, что такого рода суда будут уничтожаться по факту наличия на борту военных грузов. Коммерческие структуры, которые завязаны на такое вот судоходство, уже отказываются перевозить грузы на Украину. Если у противника что-то еще осталось от судоходства, думаю, скоро оно закончится», — добавил военный эксперт.