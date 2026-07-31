Самолёты НАТО падают на Украину: генерал раскрыл детали дерзкой операции

Говоря об общей численности иностранной техники, Попов упомянул также французские Mirage 2000. «У них есть еще три самолета французского производства Mirage 2000. Из них, по-моему, два рабочих, они летают на них, а один или в ремонте, или на обслуживании. Эту авиацию они используют с минимальным подходом к линии боевого соприкосновения», — подытожил он.