Самолёты НАТО падают на Украину: генерал раскрыл детали дерзкой операции

Украинская армия потеряла два истребителя F-16 за последние два месяца, ситуация с оснащением авиации на Украине близка к критической, заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru.
Накануне Воздушные силы ВСУ официально заявили о потере еще одного истребителя F-16. Самолет выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей в Кременчугском районе Полтавской области. По данным военных каналов, истребитель отражал атаку российских дронов «Герань», однако на борту возникла «нештатная ситуация», из-за которой пилоту пришлось экстренно катапультироваться.
«Если поставок больше не было, то максимум три-четыре самолета сейчас могут быть в строю, — заявил генерал Попов. — Потому что некоторые из тех, которые получили поражения, но произвели посадку, были отремонтированы».
По его словам, европейские государства ранее заявляли о новых поставках истребителей, но пока этого не фиксировалось. «Обещать-то есть решение, что им предоставят еще партию, но, к сожалению для ВСУ, вот так все и осталось», — подчеркнул Попов.
Генерал пояснил, что украинское командование бережет оставшиеся машины, стараясь не выводить их на передний край обороны. «Получают опыт, во-первых, летчики на нем. Пилотирование, опыт боевого применения, и они их не выводят особенно на передний край, чтобы наши системы ПВО, особенно С-300, не перехватывали их», — уточнил он.
Попов обратил внимание, что основная задача этих самолетов сегодня сводится к охране воздушного пространства над крупными городами в западной части Украины.
«Там Киев, Винница и дальше на запад. Они обороняют, охраняют воздушное пространство больших городов, потом склады с арсеналом, центры для поставок ВСУ и промышленные объекты. Ну, и аэродромы охраняют», — перечислил эксперт.
Говоря об общей численности иностранной техники, Попов упомянул также французские Mirage 2000. «У них есть еще три самолета французского производства Mirage 2000. Из них, по-моему, два рабочих, они летают на них, а один или в ремонте, или на обслуживании. Эту авиацию они используют с минимальным подходом к линии боевого соприкосновения», — подытожил он.