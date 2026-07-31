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Более 800 кг некачественной «молочки» изъяли в Новосибирской области

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области подвело итоги контроля за оборотом молока и молочной продукции в регионе. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Источник: Сиб.фм

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты управления проверили производителей, поставщиков и продавцов, отобрав для лабораторных исследований 2756 образцов. Из них 938 проб исследовали по санитарно-химическим показателям, 1252 — по микробиологическим и 566 — по физико-химическим.

По итогам экспертизы оказалось, что два процента образцов не соответствовали установленным требованиям. Вся продукция, признанная недоброкачественной, была внесена в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. Чтобы не допустить попадания таких товаров на прилавки, специалисты изъяли из оборота две партии молока и молочных продуктов общим весом 816 килограммов.

Ознакомиться с полным перечнем продукции, не отвечающей нормативам, можно на официальном сайте ведомства zpp.rospotrebnadzor.ru в специальном разделе.

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