Более 800 кг некачественной «молочки» изъяли в Новосибирской области

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты управления проверили производителей, поставщиков и продавцов, отобрав для лабораторных исследований 2756 образцов. Из них 938 проб исследовали по санитарно-химическим показателям, 1252 — по микробиологическим и 566 — по физико-химическим.
По итогам экспертизы оказалось, что два процента образцов не соответствовали установленным требованиям. Вся продукция, признанная недоброкачественной, была внесена в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. Чтобы не допустить попадания таких товаров на прилавки, специалисты изъяли из оборота две партии молока и молочных продуктов общим весом 816 килограммов.
Ознакомиться с полным перечнем продукции, не отвечающей нормативам, можно на официальном сайте ведомства zpp.rospotrebnadzor.ru в специальном разделе.