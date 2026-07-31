Более 800 кг некачественной «молочки» изъяли в Новосибирской области

По итогам экспертизы оказалось, что два процента образцов не соответствовали установленным требованиям. Вся продукция, признанная недоброкачественной, была внесена в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. Чтобы не допустить попадания таких товаров на прилавки, специалисты изъяли из оборота две партии молока и молочных продуктов общим весом 816 килограммов.