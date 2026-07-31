Пенсии россиян вырастут с 1 августа: кому ожидать прибавку

С 1 августа в России автоматически увеличатся пенсии у нескольких категорий граждан. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Эксперт уточнил, что работающим пенсионерам выплаты увеличат за счет страховых взносов работодателей за 2025 год. Максимальная прибавка к пенсии составит около 470 рублей.
По словам Сафонова, накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а выплаты участникам программы софинансирования и владельцам маткапитала, направившим средства на пенсию, увеличатся на 19,32%.
Профессор добавил, что для 80-летних пенсионеров с августа удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии, а также будет назначена дополнительная выплата за уход.
Ранее KP.RU сообщал, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля. По данным Соцфонда, лидером среди российских регионов по уровню пенсии стала Чукотка. Там в среднем получали 42 270 рублей.