В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего ребенка

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика, который выпал из окна дома на улице Карбышева. Дело расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 23 июля ребенок находился в комнате вместе со спящим отцом. Мать в это время была в другой комнате. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик забрался на подоконник и выпал из окна пятого этажа. Ребенка доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось. В следственном управлении сообщили, что семья не состояла на профилактическом учете. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. Следователи напоминают родителям: нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Для безопасности необходимо использовать специальные ограничители и другие защитные устройства.