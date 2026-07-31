Научному центру под Новосибирском обеспечат 1,1 МВт электроэнергии

В Новосибирской области энергетики «Россетей» реализуют проект технологического присоединения будущего Центра селекции и микроклонального размножения сельскохозяйственных растений при РАН. Научному объекту в пригороде Новосибирска выделят 1,1 МВт мощности, сообщили в «Россети Новосибирск».
«Энергетики реализуют проект технологического присоединения к сетям будущего Центра селекции и микроклонального размножения сельскохозяйственных растений при РАН. Строящемуся научному объекту в пригороде Новосибирска выделят 1,1 МВт мощности», — говорится в публикации энергетиков.
Центр будет заниматься выведением новых сортов сельхозкультур и повышением устойчивости существующих к патогенам, засухам, заморозкам и обильным осадкам. Для надёжного электроснабжения энергоёмкого оборудования специалисты проложат кабельные линии 10 кВ, установят новую двухтрансформаторную подстанцию и смонтируют два современных комплекса учёта.