Программа полётов из Перми в Ереван продлена на зимний сезон. Авиаперевозчик «Ширак Авиа» поставил в расписании рейсы в столицу Армении из Перми до марта 2027 года.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю с 28 октября по средам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа и 20 минут. Перелёты будут осуществляться на Boeing 737.
Также в зимнем расписании сохранились чартерные рейсы из Перми в Таиланд.
Напомним, ранее стало известно, что телетрапы в пермском аэропорту запустят уже текущей осенью. Объекты готовы к эксплуатации. В летний период в Большом Савино монтируют освещение, строят насосную станцию, укладывают асфальт на дорожках.