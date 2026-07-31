Сергей Кравчук поручил оперативно залатать глубокие ямы на дорогах Первого микрорайона

Мэр Хабаровска проверил состояние улиц Космической и Калараша, а также проезда от улицы Калараша до бассейна «Дельфин» и остался недоволен тем, что дорожные службы до сих пор не подлатали огромные ямы, появившиеся на этих участках. По словам градоначальника, скоро начнется капитальный ремонт этих объектов, но уже сейчас необходимо обеспечить нормальный проезд по этим дорогам, засыпав ямы временными материалами. Сделать это, по словам Сергея Кравчука, нужно до 10 августа, чтобы люди больше не били ходовую часть своих машин на разбитых дорогах. В целом, указанные выше улицы ждет полноценный ремонт, на который будет потрачено более 135 млн рублей из городского бюджета. Подрядчики должны заменить дорожное основание в проблемных местах, уложить новый асфальт, заменить бордюры и привести в порядок тротуары. Работы должны начаться в ближайшее время, а завершить их планируется до 1 октября. Однако Сергей Кравчук сказал, что подрядчик вполне способен справиться со своей работой быстрее, что подтвердил и сам представитель подрядной организации. Тем более что ремонтники уже начали заниматься подготовительными работами.