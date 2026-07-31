Пьяного водителя мотоблока задержали в ЕАО

В селе Благословенное сотрудники ДПС остановили мотоблок для проверки документов. За рулем находился 51-летний местный житель. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался. В ходе проверки выяснилось, что в апреле этого года мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Мотоблок отправлен на спецстоянку.