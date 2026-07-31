Пять девушек на сапбордах спасли на Красноярском водохранилище

Спасатели обращаются ко всем любителям активного отдыха, которые планируют провести предстоящие выходные у водоемов. Перед выходом на сапборде необходимо обязательно надевать спасательный жилет. Запрещено выходить на судовой ход, где движутся катера и другие суда. Кроме того, не следует выходить на воду при сильном ветре, дожде, а также в темное время суток или при плохой видимости.