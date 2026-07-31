Пять девушек на сапбордах спасли на Красноярском водохранилище

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне на Красноярском водохранилище едва не произошел несчастный случай. Пять девушек отправились кататься на двух сапбордах в заливе Шумиха, отплыли далеко от берега и оказались на судовом ходу. В этом месте проходят крупные суда, и глубина достигает значительных отметок.
Ситуация осложнилась резким ухудшением погоды: небо затянуло тучами, начался сильный дождь. При этом на сапбордистках не было спасательных жилетов.
Об опасной ситуации очевидцы сообщили по телефону 112. На помощь незамедлительно выехали спасатели. Они обнаружили девушек на воде, подняли их на борт спасательного судна и доставили на берег.
Спасатели обращаются ко всем любителям активного отдыха, которые планируют провести предстоящие выходные у водоемов. Перед выходом на сапборде необходимо обязательно надевать спасательный жилет. Запрещено выходить на судовой ход, где движутся катера и другие суда. Кроме того, не следует выходить на воду при сильном ветре, дожде, а также в темное время суток или при плохой видимости.