Миколог Дьяков назвал первые признаки отравления грибами

Отравление грибами коварно тем, что его признаки могут проявиться далеко не сразу. В эксклюзивном комментарии aif.ru миколог Максим Дьяков предупредил: из-за разнообразия токсинов у разных видов симптомы варьируются от мгновенных до отложенных на две недели, что особенно характерно для смертельно опасных паутинников.
Однако наиболее частые летальные исходы связаны с аматоксинами, содержащимися в бледной поганке, галерине окаймлённой и некоторых других грибах. Их воздействие начинается с классической картины пищевого отравления.
«Всё-таки чаще всего первое проявление — это желудочно-кишечные, достаточно классические симптомы: тошнота, расстройство, температура, озноб, — пояснил специалист. — Если какие-то нехорошие симптомы появились после употребления грибов, нужно сразу, конечно, обращаться к врачу. А первое, что можно сделать самостоятельно, — промывание желудка, это универсальное действие при любом отравлении».
Дьяков подчеркнул, что предсказать скорость наступления летального исхода невозможно: всё зависит от бодрости организма и количества съеденного.
Эксперт также обратил внимание на опасную моду употреблять красный мухомор. «Сейчас полстраны зачем-то его ест, хотя ничего полезного там нет, кроме токсинов. Он не смертельный, если не съесть десять шляпок подряд, но он потихонечку разрушает нервную систему», — предостерёг миколог.
Ранее грибник с 30-летним стажем Владимир Лопатин рассказал, что искать лисички лучше на покрытых зеленым мхом влажных участках под соснами и березами.