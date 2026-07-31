Миколог Дьяков назвал первые признаки отравления грибами

Отравление грибами коварно тем, что его признаки могут проявиться далеко не сразу. В эксклюзивном комментарии aif.ru миколог Максим Дьяков предупредил: из-за разнообразия токсинов у разных видов симптомы варьируются от мгновенных до отложенных на две недели, что особенно характерно для смертельно опасных паутинников.