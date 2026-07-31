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Синоптик Кубай объяснил, чем Приморью грозит «инкубатор тайфунов»

Руководитель Приморского УГМС пояснил, что сложным периодом для Приморья может стать не только первая половина августа, когда неподалеку или непосредственно над территорией края может оказаться супертайфун «Долфин», но и вторая половина месяца.

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. «Инкубатор тайфунов» активно работает в Тихом океане, прогнозируемое количество тропических штормов в нынешнем сезоне превосходит показатели прошлого — в связи с этим растет и угроза для Приморья. Об этом рассказал ТАСС руководитель Приморского УГМС (Примгидромета) Борис Кубай.

«Есть несколько правил. Чем больше тайфунов, тем больше вероятность, что кто-то из них нас посетит. В прошлом году их родилось 17 за сезон. Я вижу, что в Тихом океане каждый день бурлит буквально “инкубатор тайфунов” — они зарождаются, гибнут. Предполагается, что в течение летнего сезона [2026 года] родится 20−25 тайфунов», — сказал Кубай.

Он пояснил, что сложным периодом для Приморья может стать не только первая половина августа, когда неподалеку или непосредственно над территорией края может оказаться супертайфун «Долфин», но и вторая половина месяца. Важным фактором, влияющим на погоду в регионе, является тихоокеанский антициклон, который в 2025 году блокировал перемещение тропических штормов и циклонов — они уходили в сторону Индокитая. В 2026 году антициклон значительно слабее, и на фоне высоких температур в соседних провинциях Китая у тайфунов, по словам Кубая, присутствует «северная составляющая», они «нащупывают» свой путь, следуя в регионы с более подходящими условиями.

Опасность представляют не только присущие тайфунам обильные осадки с очень сильным ветром. Бассейн реки Амур сейчас активно наполняется дождями — это приводит к повышению уровня воды. А значит, переполнить местные реки могут и менее грозные природные явления.

«Один из циклонов может выйти на Приморский край и дать достаточно интенсивное наводнение в бассейне [рек] Уссури или Раздольной. Вы, наверное, уже знаете, что предыдущий тайфун вышел на территорию Китая — каскад водохранилищ переполнился, пошел сброс в Раздольную и поднялся уровень [воды]. 20 см не хватило до критического уровня в Уссурийске (на территории Уссурийского городского округа — прим. ТАСС). Это значит, что водохранилища в Китае достаточно полные», — добавил Кубай.

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