Синоптик Кубай объяснил, чем Приморью грозит «инкубатор тайфунов»

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. «Инкубатор тайфунов» активно работает в Тихом океане, прогнозируемое количество тропических штормов в нынешнем сезоне превосходит показатели прошлого — в связи с этим растет и угроза для Приморья. Об этом рассказал ТАСС руководитель Приморского УГМС (Примгидромета) Борис Кубай.
«Есть несколько правил. Чем больше тайфунов, тем больше вероятность, что кто-то из них нас посетит. В прошлом году их родилось 17 за сезон. Я вижу, что в Тихом океане каждый день бурлит буквально “инкубатор тайфунов” — они зарождаются, гибнут. Предполагается, что в течение летнего сезона [2026 года] родится 20−25 тайфунов», — сказал Кубай.
Он пояснил, что сложным периодом для Приморья может стать не только первая половина августа, когда неподалеку или непосредственно над территорией края может оказаться супертайфун «Долфин», но и вторая половина месяца. Важным фактором, влияющим на погоду в регионе, является тихоокеанский антициклон, который в 2025 году блокировал перемещение тропических штормов и циклонов — они уходили в сторону Индокитая. В 2026 году антициклон значительно слабее, и на фоне высоких температур в соседних провинциях Китая у тайфунов, по словам Кубая, присутствует «северная составляющая», они «нащупывают» свой путь, следуя в регионы с более подходящими условиями.
Опасность представляют не только присущие тайфунам обильные осадки с очень сильным ветром. Бассейн реки Амур сейчас активно наполняется дождями — это приводит к повышению уровня воды. А значит, переполнить местные реки могут и менее грозные природные явления.
«Один из циклонов может выйти на Приморский край и дать достаточно интенсивное наводнение в бассейне [рек] Уссури или Раздольной. Вы, наверное, уже знаете, что предыдущий тайфун вышел на территорию Китая — каскад водохранилищ переполнился, пошел сброс в Раздольную и поднялся уровень [воды]. 20 см не хватило до критического уровня в Уссурийске (на территории Уссурийского городского округа — прим. ТАСС). Это значит, что водохранилища в Китае достаточно полные», — добавил Кубай.