Синоптик Кубай объяснил, чем Приморью грозит «инкубатор тайфунов»

Он пояснил, что сложным периодом для Приморья может стать не только первая половина августа, когда неподалеку или непосредственно над территорией края может оказаться супертайфун «Долфин», но и вторая половина месяца. Важным фактором, влияющим на погоду в регионе, является тихоокеанский антициклон, который в 2025 году блокировал перемещение тропических штормов и циклонов — они уходили в сторону Индокитая. В 2026 году антициклон значительно слабее, и на фоне высоких температур в соседних провинциях Китая у тайфунов, по словам Кубая, присутствует «северная составляющая», они «нащупывают» свой путь, следуя в регионы с более подходящими условиями.