С 1 августа пенсия повысится у более 190 тысяч работающих пенсионеров Красноярского края

С 1 августа увеличат страховые пенсии более 190 тысячам работающих жителей Красноярского края.
Повышение коснётся всех получателей пенсии по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.
Увеличение пенсии для каждого работающего пенсионера рассчитывается индивидуально. Размер прибавки зависит от величины официальной заработной платы и продолжительности работы в течение 2025 года, а также от количества сформированных за этот период пенсионных коэффициентов.
Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента определяется годом назначения пенсии либо датой последнего увольнения гражданина.
Узнать количество накопленных пенсионных коэффициентов можно, запросив выписку из индивидуального лицевого счёта в личном кабинете на портале Госуслуг.
Перерасчёт, как и все плановые повышения пенсий, пройдёт в автоматическом режиме. Пенсионерам не нужно никуда обращаться — выплаты в новом размере поступят в установленные сроки.