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В РФ предложили новые меры поддержки пенсионеров: речь идет о замене техники

В Госдуме хотят менять аварийную бытовую технику одиноким пенсионерам.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили выдавать сертификаты малоимущим пенсионерам, живущим без родственников, для замены неисправной бытовой техники. С подобной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Копия обращения направлена в Минтруд.

«Прошу вас рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по предоставлению одиноким малоимущим пенсионерам сертификатов на замену аварийной бытовой техники первой необходимости», — цитирует документ РИА Новости.

Предполагается, что сертификат можно будет потратить на отечественную бытовую технику: холодильник, стиральную машину, электрическую плиту или обогреватель. Это возможно при условии, если пенсионер проживает в доме без газоснабжения.

При этом поддержку предлагается оказывать адресно. Необходимо учитывать уровень доходов и отсутствие совместно проживающих трудоспособных родственников.

Пилотный проект не только позволит усилить социальную защиту одиноких пенсионеров, но и даст импульс развитию российских производителей бытовой техники, добавил Чернышов.

До этого в ГД предложили ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами.

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