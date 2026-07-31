В РФ предложили новые меры поддержки пенсионеров: речь идет о замене техники

«Прошу вас рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по предоставлению одиноким малоимущим пенсионерам сертификатов на замену аварийной бытовой техники первой необходимости», — цитирует документ РИА Новости.
Предполагается, что сертификат можно будет потратить на отечественную бытовую технику: холодильник, стиральную машину, электрическую плиту или обогреватель. Это возможно при условии, если пенсионер проживает в доме без газоснабжения.
При этом поддержку предлагается оказывать адресно. Необходимо учитывать уровень доходов и отсутствие совместно проживающих трудоспособных родственников.
Пилотный проект не только позволит усилить социальную защиту одиноких пенсионеров, но и даст импульс развитию российских производителей бытовой техники, добавил Чернышов.
До этого в ГД предложили ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами.