Осенняя избирательная кампания станет масштабной для Хабаровского края

— Для региональных отделений партий это серьезный вызов. Борьба в Хабаровском крае будет вестись буквально за каждый голос. Высокий накал борьбы требует максимальной прозрачности, гарантировать которую может только общественное наблюдение. Координацию этой работы и подготовку будущих наблюдателей обеспечивает Общественная палата Хабаровского края. Значительная часть наблюдателей уже успешно завершила обучение, но процесс продолжается без остановки. Будущие участники наблюдения за выборами детально изучают тонкости законодательства и отрабатывают практические сценарии действий на участках, чтобы исключить любые нарушения в каждый из трех дней голосования, — подчеркнул председатель штаба.