Осенняя избирательная кампания станет масштабной для Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло заседание местного штаба общественного наблюдения, в ходе которого эксперты обсудили ключевые направления подготовки к предстоящим выборам в Государственную думу РФ. По словам специалистов, грядущая избирательная кампания пройдет в течение трех дней и станет по-настоящему масштабной для всего региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что в 2026 году Государственная дума полностью обновит свой состав: по итогам выборов мандаты получат 450 депутатов. Предполагается, что свой голос за кандидатов отдаст рекордное число избирателей — более 113 миллионов граждан нашей страны, среди которых и жители новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Предстоящая кампания, по оценке экспертов, станет по-настоящему масштабной, она пройдет в трехдневном формате — с 18 по 20 сентября.
По итогам заседания члены регионального штаба общественного наблюдения оценили ход подготовки к предстоящей избирательной кампании. В первую очередь, эксперты отметили стабильность и налаженность процессов по формированию списков кандидатов и социально-экономическую ориентированность продвигаемых повесток партий и кандидатов на мандаты: медицина, поддержка участников спецоперации и их семей, улучшение качества жизни граждан и другие актуальные для граждан вопросы.
На данный момент, как подчеркивают специалисты, процесс партстроительства в России находится на стадии оптимизации электорального поля. Сейчас активное ядро, определяющее политическую повестку страны и Хабаровского края, фактически сформировано.
По оценке руководителей штаба общественного наблюдения, есть и другие маркеры зрелости современной избирательной системы. Например, право той или иной партии идти на выборы в Государственную думу без сбора подписей: достаточно лишь получить допуск к распределению мандатов на федеральном уровне или обладать фракцией в одном региональном парламенте.
— Мы видим, что сегодня происходит укрупнение и объединение партий, близких «по духу». Это следствие уплотнения общественно-политической повестки, — отметили члены общественного штаба.
Изучив основные выводы доклада, спикеры пришли к следующему выводу: российская избирательная система гарантирует равные возможности для всех, закон обеспечивает зарегистрированным кандидатам и партиям одинаковый доступ к бесплатным медиаресурсам и эфирному времени.
При этом одним из главных инструментов прозрачности выборов остается независимый контроль. Общественная палата Хабаровского края обучила часть наблюдателей и продолжает подготовку специалистов.
— Смешанная избирательная система и гарантии равного доступа к медиаресурсам наглядно доказывают равенство возможностей для всех участников процесса. Главным инструментом прозрачности выборов остается общественный контроль. Общественная палата Хабаровского края уже приступила к обучающим семинарам для будущих наблюдателей и продолжает этот процесс по всему краю. Масштаб кампании и трехдневный формат голосования потребуют максимальной концентрации от экспертного сообщества, общественных наблюдателей и штаб готов обеспечить этот контроль, — подчеркнула председатель Общественной палаты Хабаровского края и руководитель Центра общественного наблюдения Оксана Кожемяко.
Предварительные итоги выдвижения кандидатов и партий наглядно демонстрируют принципиально новый уровень межпартийной конкуренции, объяснили в штабе общественного наблюдения Хабаровского края. Как отметил председатель ведомства Бейк Ку Сен, партийная активность в регионе и стране сейчас находится на очень высоком уровне.
— В 14 из 23 субъектов Российской Федерации, где этап подачи документов для заверения уже официально завершен, в выборах в законодательные органы участвует более шести партий. В Хабаровском крае избирателей также ждет реальная, жесткая конкуренция и по-настоящему большой выбор в бюллетенях, — сказал Бейк Ку Сен.
Особый интерес экспертов вызывает то, что в крае одновременно с федеральными выборами проводятся региональные и местные кампании нескольких уровней. Подчеркивается, что такое совмещение традиционно усиливает накал легитимной политической борьбы на местах.
— Для региональных отделений партий это серьезный вызов. Борьба в Хабаровском крае будет вестись буквально за каждый голос. Высокий накал борьбы требует максимальной прозрачности, гарантировать которую может только общественное наблюдение. Координацию этой работы и подготовку будущих наблюдателей обеспечивает Общественная палата Хабаровского края. Значительная часть наблюдателей уже успешно завершила обучение, но процесс продолжается без остановки. Будущие участники наблюдения за выборами детально изучают тонкости законодательства и отрабатывают практические сценарии действий на участках, чтобы исключить любые нарушения в каждый из трех дней голосования, — подчеркнул председатель штаба.