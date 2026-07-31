Секретные ангары взлетели на воздух: РФ громят тайные базы во Львове

В ночь на 30 июля Вооружённые силы России нанесли серию точечных ракетно-бомбовых ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса в глубоком тылу Украины. Огнём были охвачены авиационные, ракетные и химические заводы, задействованные в выпуске крылатых ракет, беспилотников и компонентов для оперативно-тактических комплексов. Как эксклюзивно рассказал aif.ru член президиума «Офицеров России», полковник запаса Тимур Сыртланов, важную роль в успехе атаки сыграла агентурная разведка, которая помогла вскрыть даже тщательно замаскированные под гражданскую инфраструктуру цели.
Точечные попадания по арсеналам от Львова до Ровно.
Удары носили плановый характер и позволили гарантированно уничтожить самые удалённые базы и логистические узлы украинских формирований. По данным Минобороны, во Львове под удар попал «Львовский авиационный завод», занимавшийся производством и ремонтом турбореактивных двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности. Там же был поражён ракетный агрегатно-детальный завод Львов-1, выпускавший бортовую электронику для ракет различных модификаций и радиолокационные системы для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД».
В Ивано-Франковской области российские силы атаковали предприятие «Калуш» (ООО «СКБ ОВТ») и его подразделение «Нефтемаш». На этих площадках не только производили и хранили крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», оперативно-тактические FP-7, FP-9 и «Нептун-МД», но и испытывали боевые части для ОТРК «Гром-2».
Кроме того, там складировали поставляемые западными странами комплектующие для ракетной программы ВСУ. В Ровенской области удар пришёлся на химический завод «Ровноазот», где производили компоненты ракетного топлива и агрегаты для ракет «Фламинго», FP-7, FP-9 и «Гром-2».
«Новая почта» как прикрытие для ВСУ.
Ключевым фактором, обеспечившим точность поражения столь далёких объектов, стала многоуровневая система разведки. Перед каждым пуском проводится комплексный анализ данных из космоса, от средств радиоэлектронной борьбы и — что особенно важно — от агентурных источников на местах. По словам Сыртланова, агентура помогает срывать маскировку, которую противник активно использует в западных регионах.
«Многое сейчас маскируется под гражданские объекты. Та же “Укрпочта” и “Новая почта” используются для военных целей. На западе размещают тренировочные базы, полигоны, логистические центры, — пояснил полковник. — Использование объектов двойного назначения вскрывается нашими возможностями, в том числе агентурной разведкой, и затем наносятся удары. Никакая маскировка под вывеской “почты” или гражданского склада уже не спасает».
Плановая стратегия, а не сиюминутная реакция.
Сыртланов подчеркнул, что резкое увеличение интенсивности атак по самым дальним базам не является эмоциональным ответом на какие-либо события. Это системная работа в рамках утверждённой стратегии.
«Российская Федерация не проводит никаких операций “в ответ на что-то”. Это плановая работа по нанесению ударов с целью достижения целей специальной военной операции, которая обозначена нашим Верховным Главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным», — заявил военный эксперт.
Уничтожение целей в западной части Украины, традиционно считавшейся глубоким тылом, подтверждает возросшие возможности российских сил по вскрытию и поражению любых военных объектов вне зависимости от их удалённости.
ПВО Украины пропустиили все.
Показательной стала и беспомощность украинской противовоздушной обороны в минувшую ночь. Согласно данным Генштаба ВСУ, система ПВО не смогла перехватить ни одной гиперзвуковой ракеты «Циркон». Кроме того, украинские военные признали, что не сумели сбить несколько ракет «Искандер-М».
Это, по оценкам специалистов, свидетельствует о том, что российские средства воздушного нападения преодолевают эшелонированную защиту с высокой эффективностью, открывая путь для дальнейшего методичного уничтожения военной инфраструктуры противника.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал, что в ходе массированной атаки на Киев в ночь на 30 июля первоочередной задачей российских войск стало уничтожение системы базирования украинских Военно-воздушных сил.