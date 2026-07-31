Секретные ангары взлетели на воздух: РФ громят тайные базы во Львове

Удары носили плановый характер и позволили гарантированно уничтожить самые удалённые базы и логистические узлы украинских формирований. По данным Минобороны, во Львове под удар попал «Львовский авиационный завод», занимавшийся производством и ремонтом турбореактивных двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности. Там же был поражён ракетный агрегатно-детальный завод Львов-1, выпускавший бортовую электронику для ракет различных модификаций и радиолокационные системы для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД».