В Москве проведут более 100 мероприятий в честь 70-летия Дня строителя

Москва отметит 70-летие Дня строителя масштабной культурно-просветительской программой. В ближайшие недели в разных районах города состоится более сотни мероприятий, посвященных развитию столицы, архитектуре и профессиям, благодаря которым мегаполис продолжает расти и меняться.
Жители и гости Москвы смогут посетить тематические выставки, бесплатные экскурсии, открытые лекции, кинопоказы и мастер-классы. Программа рассчитана как на взрослых, интересующихся историей города и современным строительством, так и на детей, для которых подготовят интерактивные занятия и познавательные площадки.
Одним из ключевых событий станет выставочный проект, рассказывающий о том, как за последние десятилетия менялась Москва. Посетителям покажут архивные материалы, современные мультимедийные экспозиции и познакомят с крупнейшими проектами, которые повлияли на развитие городской среды.
Особое внимание организаторы уделят людям, стоящим за преобразованием столицы. В рамках программы москвичам расскажут о работе инженеров, архитекторов, проектировщиков и строителей, благодаря которым в городе появляются новые станции метро, дороги, школы, больницы, жилые кварталы и общественные пространства.
Праздничные мероприятия будут проходить на различных городских площадках в течение месяца. По мнению организаторов, такая программа позволит москвичам не только познакомиться с историей строительной отрасли, но и по-новому взглянуть на современные изменения, которые ежедневно происходят в столице.