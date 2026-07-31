В Москве проведут более 100 мероприятий в честь 70-летия Дня строителя

Праздничные мероприятия будут проходить на различных городских площадках в течение месяца. По мнению организаторов, такая программа позволит москвичам не только познакомиться с историей строительной отрасли, но и по-новому взглянуть на современные изменения, которые ежедневно происходят в столице.