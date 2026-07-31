В России разработали хлеб для похудения

В пресс-службе уточнили, что в состав этого изделия входят такие ингредиенты, как пшеничная цельнозерновая мука, гречневая мука из непропаренной гречневой крупы (зеленая), пшеничная клейковина, овсяные отруби с содержанием бета-глюканов, хлебопекарные сухие быстродействующие дрожжи, подсолнечное рафинированное дезодорированное масло, аскорбиновая кислота (Е300), солодовый экстракт ячменный, концентрат подсолнечного белка с содержанием белка не менее 80%, хлорогеновые кислоты, экстракт подсолнечника, соль и вода.