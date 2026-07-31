В России разработали хлеб для похудения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Хлеб, способствующий снижению веса, разработали российские ученые, в его состав входят пшеничная цельнозерновая мука, гречневая мука из непропаренной гречневой крупы (зеленая), пшеничная клейковина, овсяные отруби с содержанием бета-глюканов и другие ингредиенты. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе «ФИЦ питания и биотехнологии».
«В нашей лаборатории под научным руководством академика РАН Аллы Алексеевны Кочетковой проведена разработка рецептуры и технологии специализированного пищевого продукта в виде хлебобулочного изделия, предназначенного для диетической коррекции нарушений углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом», — сказала научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат технических наук Юлия Фролова.
В пресс-службе уточнили, что в состав этого изделия входят такие ингредиенты, как пшеничная цельнозерновая мука, гречневая мука из непропаренной гречневой крупы (зеленая), пшеничная клейковина, овсяные отруби с содержанием бета-глюканов, хлебопекарные сухие быстродействующие дрожжи, подсолнечное рафинированное дезодорированное масло, аскорбиновая кислота (Е300), солодовый экстракт ячменный, концентрат подсолнечного белка с содержанием белка не менее 80%, хлорогеновые кислоты, экстракт подсолнечника, соль и вода.
Фролова пояснила, что диеты с высоким содержанием белка уменьшают общий и абдоминальный жир и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с избыточной массой тела. Белки способствуют улучшению клинико-метаболического контроля при сахарном диабете II типа. Пищевые волокна способствуют улучшению показателей углеводного и липидного обмена, а фенольные кислоты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, оказывают гиполипидемическое, гипогликемическое и противодиабетическое действие.
«В связи с этим мы разработали хлеб, содержащий перечисленные ингредиенты, для включения в комплексную программу питания людей с избыточной массой тела и ожирением», — говорит Фролова.